محمد بن زايد يعلن 18 يوليو «يوم عهد الاتحاد» لدولة الإمارات

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، يوم 18 يوليو من كل عام مناسبة وطنية بمسمى "يوم عهد الاتحاد"، يتم خلالها الاحتفاء بتاريخ دولة الإمارات وخطوات تأسيس اتحاد الدولة.

وقال رئيس الإمارات في تدوينة على حسابه بمنصة إكس اليوم الخميس: "في مثل هذا اليوم عام 1971، وقّع الوالد المؤسس (الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان) وإخوانه الحكام وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات، وأعلنوا عن اسم دولتنا، دولة الإمارات العربية المتحدة تمهيداً للاتحاد في الثاني من ديسمبر".

وأضاف: "يوم تاريخي وضعوا فيه عهد الاتحاد وأسسه، واليوم نعلن 18 يوليو مناسبة وطنية بمسمى (يوم عهد الاتحاد)، نحتفي فيها بتاريخ دولتنا والخطوات المباركة لتأسيس الاتحاد".