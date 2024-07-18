كان إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وثلاثة من الحضور في تجمعه، واحدًا من بين ما يقرب من 300 حادثة إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام.

استخدم المهاجم بندقية شبه آلية من طراز AR-15، وهو نوع من الأسلحة الذي ظهر في العديد من حوادث إطلاق النار الجماعية منذ مذبحة مدرسة ساندي هوك الابتدائية في عام 2012.

رغم الدمار الذي سببته، تحتل بندقية AR-15 مكانة قوية في السياسة الأمريكية. وقد وصفها اتحاد البنادق الوطني (NRA) بأنها "بندقية أمريكا"، وفي عام 2023 اقترح خمسة من الجمهوريين في الكونغرس مشروع قانون لإعلانها "البندقية الوطنية" لأمريكا.

تحظى بندقية AR-15 بشعبية كبيرة في صفوف اليمين الأمريكي، كرد فعل عنيد على الجهود المستمرة لحظرها.

بحسب مجلة " the conversation"، فمنذ انتهاء حظر الأسلحة الهجومية في عهد كلينتون في عام 2004، لم تقترب الولايات المتحدة أبدًا من إعادة فرض قيود اتحادية على البنادق شبه الآلية.

فهل سيتغير ذلك الآن بعد أن كادت بندقية AR-15 أن تودي بحياة دونالد ترامب، الرئيس الجمهوري السابق والمرشح الرئاسي الحالي؟

تجيب المجلة، بأنه من غير المرجح ذلك. لكن عمليات إطلاق النار السابقة على الرؤساء الأمريكيين أدت إلى بعض أهم الإصلاحات في قوانين الأسلحة في تاريخ البلاد.

اغتيالات والسيطرة على الأسلحة في الستينيات

بدأ اغتيال الرئيس جون ف. كينيدي في نوفمبر 1963 نقاشًا مؤلمًا حول الحاجة إلى تقييد تدفق الأسلحة النارية الرخيصة في الولايات المتحدة. استخدم لي هارفي أوزوالد بندقية عسكرية إيطالية فائضة، تم شراؤها من إعلان في مجلة، لإطلاق النار على الرئيس.

في غضون أيام من وفاة كينيدي، اقترح السيناتور توماس دود من كونيتيكت تشريعًا لحظر مبيعات البنادق بالبريد. لم تصل مقترحاته الأولية إلى لجان مجلس الشيوخ، وواجهت معارضة من اتحاد البنادق الوطني (NRA).

لكن الرئيس ليندون جونسون واصل الضغط على الكونجرس بشأن القضية، مما أدى في النهاية إلى قانون مراقبة الأسلحة لعام 1968. وقد أدخل هذا القانون حدًا أدنى لأعمار شراء الأسلحة، وقيّد المبيعات بين الولايات، وحظر المبيعات للمجرمين، ومدمني المخدرات، والأشخاص "غير المؤهلين عقليًا".

للأسف، استغرق الأمر اغتيالين آخرين للحصول على التشريع. اغتيال مارتن لوثر كينج جونيور في أبريل 1968، يليه اغتيال روبرت ف. كينيدي خلال حملته للرئاسة في يونيو، دفع الكونجرس للتصويت لصالح التشريع.

بحلول هذا الوقت، حتى نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد البنادق الوطني، فرانكلين أورث، قدم دعمًا جزئيًا لقانون حظر مبيعات الأسلحة بالبريد.

محاولة اغتيال ريجان وقانون برادي

تذكر محاولة قتل رونالد ريجان في عام 1981 اليوم للدفع السياسي الذي أعطته لريجان والدافع الغريب لمنفذ الهجوم. ولكنها أيضًا أدت إلى أهم إصلاحات مراقبة الأسلحة في السنوات الأربعين الماضية.

أصيب السكرتير الصحفي لريجان، جيمس برادي، برصاصة في رأسه وتعرض للشلل خلال الهجوم. أصبحت زوجته سارة برادي ناشطة رائدة في حملة مراقبة الأسلحة، وألقت منظمتها بثقلها خلف قانون برادي عندما تم تقديمه لأول مرة إلى الكونجرس في عام 1987.

عدل هذا القانون قانون مراقبة الأسلحة لعام 1968 ليفرض فحوصات خلفية وفترات انتظار لشراء الأسلحة النارية، وكلاهما كان يمكن أن يمنع محاولة اغتيال ريجان.



فشل القانون في عامي 1988 و1991 رغم دعم ريجان له، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى معارضة اتحاد البنادق الوطني الذي أصبح معارضًا شديدًا لمراقبة الأسلحة وله تأثير كبير في الكونجرس.

نجح قانون برادي أخيرًا بدعم من إدارة كلينتون في عام 1993. يُنسب إليه تقليل معدلات الانتحار بين كبار السن من الأمريكيين والوفيات الناجمة عن الأسلحة بشكل عام. كما دعم ريغان، إلى جانب الرؤساء السابقين جيمي كارتر وجيرالد فورد (الذي نجا هو نفسه من محاولتي اغتيال)، حظر الأسلحة الهجومية الفيدرالي لعام 1994، والذي حصل على دعم شبه كامل في مجلس الشيوخ ولكنه انتهى بعد عشر سنوات.

لماذا من غير المحتمل أن يحدث تحكم جديد بالأسلحة بعد إطلاق النار على ترامب

منذ إدارة جورج دبليو بوش، وقف الجمهوريون بحزم ضد أي شكل من أشكال التحكم الوطني بالأسلحة. فقد فقد اتحاد البنادق الوطني الكثير من القوة التي كان يتمتع بها، خاصةً على الديمقراطيين، ولكن حقوق الأسلحة أصبحت واحدة من المعارك المميزة في حروب الثقافة الأمريكية.

تقول المجلة "إنها قضية هامة ولكنها غير شعبية بالنسبة للجمهوريين، الذين عارضوا حتى التدابير البسيطة للتحكم بالأسلحة التي يدعمها غالبية الأمريكيين. ترامب، الذي يدرك أي شيء يمكن أن يضر بفرصه في الفوز، أزال تقريبًا أي ذكر للأسلحة أو التعديل الثاني من برنامج الجمهوريين هذا العام"

إذا كان هناك شخص يمكنه بالفعل إضعاف العقيدة الجمهورية بشأن الأسلحة، فسيكون ترامب في هذه اللحظة، نظرًا لمكانته الهائلة في الحزب. ولكن إذا كانت رئاسته السابقة ووعوده الحالية تشير إلى شيء، فلا يوجد احتمال كبير لدعمه دعوة جو بايدن لتجديد حظر الأسلحة الهجومية، وفقًا للمجلة.