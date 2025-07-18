قالت مشيرة، ابنة الفنان علي الحجار والفنانة مشيرة إسماعيل، إنها ورثت ملامح من والديها، وغالبًا ما يُشَبّهها الناس بهما معًا.

وخلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، أوضحت مشيرة أنها تغني بالفعل، لكنها لم تدخل المجال الفني، لافتة إلى مشادة وقعت مع والدها حين كانت في السادسة عشرة من عمرها بسبب هذا الموضوع.



وأضافت: "لما بقيت عندي 22 سنة، جالي عرض كبير من شركة إنتاج في أوائل الألفينات، لكن لما كلمت بابا، قال لي: أنتي كبرتي.. القرار ليكي".

وأشارت إلى أن رده وقتها كان أصعب من الرفض، لأنه وضعها أمام مسؤولية اتخاذ القرار بنفسها، متابعة: "وفجأة قررت أرفض العرض، لأني مش حاسة إن ده الجو اللي أقدر أعيش فيه، مش شايفة نفسي في أجواء الشهرة ولا الحياة دي تناسب شخصيتي"، مؤكدة أنها شخصية هادئة وتحب الخصوصية، ولا تميل إلى وضع مستحضرات التجميل يوميًا.

وفي سياق آخر، تحدثت عن الطريقة التي نشأت بها في ظل انفصال والديها، قائلة: "ماما عمرها ما قالت كلمة وحشة عن بابا، كانت دايمًا بتتكلم عنه كويس جدًا، فكبرت شايفة بابا ده ملاك نازل من السما، وصورته عندي كانت كبيرة جدًا"، مؤكدة أن والديها لا يزالان صديقين حتى الآن.

من جانبها، علقت الفنانة مشيرة إسماعيل قائلة: "كان لازم بنتي تفضل على وفاق مع باباها. انفصلنا كأزواج، لكن أبوها كويس جدًا.. ليه أحرمها من أبوها؟! مينفعش تبقى بعيد عنه عشان إحنا انفصلنا".





