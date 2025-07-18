تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعدد من العشائر العربية في سوريا، وهم يسكبون القهوة على الأرض، في تعبير رمزي عن إعلان مقاطعتها وتحريمها، لحين عودة محافظة السويداء إلى "كنف الدولة السورية"، بحسب ما ورد في الفيديو.

وظهر في المقطع عدد من الرجال يرتدون الزي العشائري، بينما قال أحدهم: «نقول باسم الجميع: تحرم علينا شرب القهوة ودق النجر، حتى ترجع سوريا بكل محافظاتها وأولها السويداء تحت كنف وراية الدولة»، مضيفا: «نعلنها على الجميع، وبعلم الجميع... محرم علينا شرب القهوة، بعون الله، الله أكبر»، واختُتم الفيديو بسكب القهوة على الأرض.

ويُعد دقّ النجر - أداة طحن القهوة في التقاليد البدوية - من الرموز الاجتماعية ذات الدلالة في الثقافة العربية، خاصة عند إعلان الحداد أو التعبئة العامة، ما يمنح الخطوة بُعدًا رمزيًا يرتبط برفض التراخي أو الصمت إزاء أحداث الجنوب السوري.

كانت العشائر العربية أعلنت في وقت سابق "النفير العام" دعمًا لعشائر البدو في محافظة السويداء جنوبي البلاد، على خلفية توترات قبلية شهدتها المنطقة، واتهامات بوقوع اعتداءات متبادلة بين مجموعات مسلحة وأبناء العشائر.