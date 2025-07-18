نانسي عجرم تتصدر لوحة سبوتيفاي في تايمز سكوير بعد اختيارها سفيرة لـ EQUAL Arabia

تصدّرت الفنانة نانسي عجرم لوحة الإعلانات الشهيرة لمنصة Spotify في ساحة "تايمز سكوير" بمدينة نيويورك، بعد اختيارها سفيرة لشهر يوليو ضمن برنامج EQUAL Arabia، الذي يسلّط الضوء على الأصوات النسائية المؤثرة في العالم العربي.

ويأتي هذا التتويج بالتزامن مع إطلاق نانسي ألبومها الجديد "Nancy 11"، حيث ظهرت أيضًا على غلاف قائمة "EQUAL Arabia"، كما انضمت إلى قائمة "EQUAL" العالمية التي تحتفي بالمواهب النسائية حول العالم.

وأكدت منصة Spotify أن اختيار نانسي عجرم جاء تقديرًا لمسيرتها الفنية الاستثنائية، حيث بدأت رحلتها الموسيقية في سن الطفولة، وظهرت على شاشة التلفزيون لأول مرة وهي في الثامنة من عمرها. وفي سن الخامسة عشرة، أطلقت ألبومها الأول "محتاجالك"، الذي شكّل نقطة تحوّل في مشوارها الغنائي.

وأشارت المنصة إلى أن نانسي عجرم نجحت في ترك بصمة لا تُنسى من خلال أعمال شهيرة مثل "يا سلام"، "أه ونص"، و"نانسي 7"، فضلاً عن أغنيات خالدة كـ"إنت إيه"، "ما تيجي هنا"، و"أه ونص".

وفي عام 2022، تصدّرت نانسي قائمة Spotify Wrapped كأكثر فنانة عربية استماعًا على المنصة عالميًا. ووفقًا للبيانات الحديثة، جاءت كل من إندونيسيا، ومصر، وتركيا، وألمانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والمغرب، والسعودية، وكندا ضمن أكثر الدول استماعًا لموسيقاها خلال الـ28 يومًا الماضية.