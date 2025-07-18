شركة شيفرون تحصل على الضوء الأخضر لصفقة استحواذ بقيمة 53 مليار دولار على شركة هيس

حصلت شركة شيفرون على حكم حاسم في باريس منحها الضوء الأخضر لإتمام صفقة استحواذ بقيمة 53 مليار دولار على شركة هيس، مما يتيح لها الوصول إلى أحد أكبر اكتشافات النفط في هذا العقد.

وقالت شركة شيفرون، اليوم الجمعة، إنها أتمت صفقتها للاستحواذ على شركة هيس بعد وقت قصير من صدور الحكم عن غرفة التجارة الدولية في باريس.

وكانت شركة إكسون قد طعنت في عرض شركة شيفرون للاستحواذ على شركة هيس، وهي واحدة من 3 شركات تملك حق الوصول إلى حقل ستابروك بلوك النفطي الضخم قبالة سواحل جيانا.

وتوشك جيانا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 791 ألف نسمة، أن تصبح رابع أكبر منتج للنفط البحري في العالم، متقدمة على قطر والولايات المتحدة والمكسيك والنرويج. وقد أصبحت في السنوات الأخيرة منتجا رئيسيا للنفط.