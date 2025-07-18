العراق: السوداني يدعو إلى إغلاق أي مبنى لا تتوفر فيه إجراءات السلامة والوقاية

حذر رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني اليوم الخميس، من أنّ حوادث الحرائق التي تطال المراكز التجارية ممكن أن تنسف كلّ الجهود التي تبذلها الأجهزة الحكومية نتيجة الإهمال وسوء التقدير.

وشدد السوداني، خلال اجتماع مع عدد من كبار مسؤولي وزارة الداخلية ولجنة التحقيق ومسؤولي الوزارات والدوائر المعنية في محافظة واسط بحضور وزيري الداخلية والصحة ومحافظ واسط ، على ضرورة التركيز على " الضوابط المعتمدة لمنح إجازات البناء، فضلاً عن واجبات دوائر الدفاع المدني قبل منح الموافقات والتأكيدات المستمرة على إجراءات السلامة والوقاية"، وذلك حسبما أفاد بيان للحكومة العراقية.

كما شدد القائد العام للقوات المسلحة على "ضرورة أن تتناسب الإجراءات مع فداحة الخسارة وهو ما يتطلب عدم التساهل إزاء أي تقصير".

ودعا إلى إجراء " المراجعة الفورية لتدقيق كل المباني من هذا المستوى، وإغلاق أي مبنى لا تتوفر فيه إجراءات السلامة ".

وكانت مصادر طبية عراقية قد أعلنت أن أكثر من 63 عراقيا لقوا حتفهم وأصيب أكثرمن 50 آخرين جراء اندلاع حريق في مول تجاري" هايبر ماركت "في مدينة الكوت مركز محافظة واسط على مسافة 170 كيلومترا جنوب شرق العاصمة بغداد، الليلة الماضية ولم تحدد أسبابه بعد.