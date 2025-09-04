تركيا تطلب من جوجل تفسيرا بشأن انقطاع الخدمات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طلب المركز الوطني التركي للاستجابة للحوادث السيبرانية من شركة جوجل، تفسيرا فنيا بشأن انقطاع الوصول إلى الخدمات الذي حصل الخميس.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه نائب وزير النقل والبنية التحتية عمر فاتح سايان في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية (NSosyal).

وأوضح سايان أن جوجل وخدمات أندرويد المرتبطة بها شهدت انقطاعا في تركيا وأوروبا.

وأضاف: "نراقب الوضع عن كثب. هذه الانقطاعات تُظهر أهمية المنتجات والبرمجيات المحلية والوطنية".

واستطرد: "لذلك، عملنا بجد لزيادة نسبة المحتوى المحلي في كل من البرمجيات والأجهزة لتقنية الجيل الخامس. وسنواصل زيادة نسبة المحتوى المحلي لدينا، التي تبلغ حاليا 60%".

وعانى عدد من البلدان من مشاكل في الوصول إلى خدمات جوجل، وخاصة محرك البحث ويوتيوب.

وأبلغ مستخدمون عن صعوبات في الوصول إلى محرك البحث والمنصات المتصلة، بينما لم تقدم جوجل أي تفسير رسمي لسبب المشكلة.