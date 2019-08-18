الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالتوقيع على اتفاق السودان

بعث الأمين العام للأمم المتحدة بتهانيه الحارة إلى الشعب السوداني بمناسبة التوقيع المهم أمس، على الوثائق المتعلقة بالسلطة المدنية الانتقالية في جمهورية السودان، بعد المحادثات التي قادها السودانيون بأنفسهم.



كما أعرب غوتيريش عن إشادته بالدور الذي لعبه الاتحاد الأفريقي ودولة إثيوبيا في التوسط بين الأطراف السودانية.



وقال المسؤول الأممي الأرفع : إنه يتطلع إلى التعامل مع مؤسسات الحكم الانتقالية ودعمها".



كما جدد غوتيريش "التزام الأمم المتحدة بمساعدة عملية الانتقال في سعيها إلى تحقيق تطلعات شعب السودان طويلة الأمد في الديمقراطية والسلام"، حسب ما قال.



من ناحية أخرى أكد الأمين العام على أهمية تمهيد الطريق لتحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للسودان ووضع البلد على طريق التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على مجتمع السودان الحي والمتنوع .



وقال الأمين العام : إن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع الشركاء الدوليين ومساعدة السودان في مساعيه نحو تحقيق ذلك.