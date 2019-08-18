 «الداخلية الموريتانية» تعلن عن حملة لتنظيف العاصمة نواكشوط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«الداخلية الموريتانية» تعلن عن حملة لتنظيف العاصمة نواكشوط

أ ش أ
نشر فى : الأحد 18 أغسطس 2019 - 9:43 ص | آخر تحديث : الأحد 18 أغسطس 2019 - 9:44 ص

أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية أنها ستشرع في تنظيم حملة لتنظيف العاصمة نواكشوط.

ودعت الداخلية الموريتانية - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية اليوم الأحد - إلى التحلي بروح المسؤولية والتعاطي بشكل إيجابي مع الحملة التي تدوم خمسة أيام.

وأضافت أنه بتعليمات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ستعمل على وضع حد نهائي لتراكم القمامات على مستوى مدينة نواكشوط.

وتشارك في حمل النظافة قيادة أركان القوات المسلحة والمجلس الجهوي لنواكشوط والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.

وعانت مدينة نواكشوط خلال الشهر الماضي من تراكم للقمامة لم يسبق له مثيل منذ سنوات بالرغم من تعاقد البلدية مع شركات نظافة.


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