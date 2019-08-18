العشرات من نقابات المحامين في تركيا تعتزم مقاطعة مراسم في القصر الرئاسي

أفادت وسائل إعلام محلية تركية بأن أكثر من نصف نقابات المحامين المحلية في البلاد تعتزم مقاطعة مراسم مقرر إقامتها الشهر القادم في القصر الرئاسي، منتقدة غياب الاستقلال القضائي وسيادة القانون.

وذكر تقرير تم نشره الليلة الماضية على موقع" تي 24 " الإخباري التركي أن 41 من 79 نقابة بالولايات التركية تعتزم مقاطعة الدعوة المقدمة من محكمة الاستئناف العليا لحضور حفل في الثاني من سبتمبر بمناسبة بدء العام القضائي بعد العطلة الصيفية.

وكان "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، قال في وقت سابق أمس إن 16 نقابة فقط انضمت للمقاطعة.

وكان أول رفض قد صدر الخميس الماضي عن نقابة المحامين في إزمير، تلاه اعتذار من إسطنبول التي تتواجد بها أكبر نقابة محامين في البلاد بعضوية 40 ألف و106 محامين.

وقالت نقابة المحامين في إزمير في رسالة لرئيس المحكمة :"في الخطاب الذي ستدلون به هناك، ربما تتحدثون عن استقلالية ونزاهة السلطة القضائية".

إلا أن وكالة "الأناضول" التركية ذكرت أن النقابة الوطنية للمحامين، وهي الهيئة الجامعة التي تشرف على الهيئات الإقليمية، أعلنت أن رئيسها متين فايز أوغلو سيشارك في الفعالية.

تجدر الإشارة إلى وجود أعداد من المحامين والقضاة من بين مئات آلاف الأشخاص الذين جرى إقالتهم أو إلقاء القبض عليهم بموجب حالة الطوارئ المفروضة في تركيا منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو من عام 2016 .