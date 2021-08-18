جامعة مطروح: معامل التنسيق الإلكتروني تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الأولى

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، إن إدارة الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بمعامل التنسيق الإلكتروني من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 /2021، في الفترة من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، بدءً من يوم السبت المقبل.



وأوضح رئيس جامعة مطروح، أنه تم تخصيص معامل الحاسب الآلي بكليتي التربية والسياحة والفنادق بالمجان لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى إلكترونيًا، والتي تستمر في الفترة من 21 حتى 25 من شهر أغسطس الجاري.



وأكد ضرورة التزام الطلاب المترددين على المعامل الجامعية بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الوبائي، من ارتداء الماسك الطبي، مراعاة التباعد بين الطلاب، عدم التكدس أثناء الدخول والخروج، مراعاة الآليات الخاصة في التعامل مع الأجهزة بالمعامل، متمنيًا لجميع الطلاب دوام التفوق والنجاح.