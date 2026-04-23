صحة غزة: 6 شهداء و18 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 6 شهداء، و18 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 972 شهيدًا، و2235 إصابة، و761 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و568 شهيدًا، و172 ألفًا و338 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق التهدئة في قطاع غزة، عبر استهداف مراكز الإيواء وتجمعات النازحين في مناطق متفرقة، باستخدام القصف المدفعي والطائرات المسيّرة، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

واستشهد شاب وأصيب آخرون، اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس في قطاع غزة، مع استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب يحيى أبو شلهوب وإصابة ثلاثة آخرين عقب استهداف طائرة مسيرة للاحتلال مجموعة مواطنين في منطقة المسلخ جنوب خان يونس.

كما أصيب شخص بجروح خطيرة جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة استهدفت منطقة دوار بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

ويأتي القصف الإسرائيلي بعد ساعات على قصف إسرائيلي على بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، أسفر عن 5 شهداء بينهم ثلاثة أطفال، في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا.

وأفاد مصدر طبي في مجمع الشفاء الطبي، بوصول جثامين 5 شهداء بينهم 3 أطفال وعدد من الإصابات بينهم حالة خطيرة، جراء قصف الاحتلال في منطقة مشروع بيت لاهيا.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة محمود بصل، أن الشهداء الذين تم استهدافهم هم: عبود محمود العابد، وعلاء نبيل حسين بعلوشة، ومحمد بهاء نبيل بعلوشة، وأنس إيهاب أبو فول، وصلاح محمود العابد.

وقال شهود عيان، إنّ مسيرة إسرائيلية قصفت تجمعًا لفلسطينيين في ساحة مسجد القسام بالمنطقة، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى. وأضافوا أن مركبات إسعاف تابعة للخدمات الطبية نقلت الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء.