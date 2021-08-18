تقرير: مفاوضات جديدة بين طالبان وشخصيات أفغانية بارزة

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية بأن وفدا برئاسة أنس حقاني، عضو فريق التفاوض عن حركة طالبان، التقى شخصيات بارزة من خارج الحركة في كابول اليوم الأربعاء، من بينهم الرئيس السابق حامد كرزاي.

وأظهرت صور وزعتها طالبان أن وفد الشخصيات البارزة ضم أيضا عبد الله عبد الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في الحكومة السابقة، وفضل هادي مسلم يار، وهو شخصية بارزة من إقليم ننجرهار بشرق البلاد.

ولم يصدر بعد أي تعقيب من أي من المشاركين حول نتيجة الاجتماع.

وكان كرزاي وعبد الله أعلنا أمس الأول الاثنين إجراء "محادثات بناءة" مع طالبان.

وشكل الرجلان، إلى جانب رئيس الوزراء الأفغاني الأسبق قلب الدين حكمتيار، "مجلس تنسيق" الأحد الماضي لتسهيل الحوار مع طالبان.





