الصين: وفاة 4 أشخاص وفقدان 27 آخرين جراء فيضان جبلي

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أعلنت مديرية إدارة الطوارئ بمقاطعة تشينغهاي في شمال غربي الصين، وفاة أربعة أشخاص بعد أن ضرب فيضان جبلي محافظة داتونغ ذاتية الحكم لقوميتي هوي وتو بالمقاطعة.
وأشارت وكالة الأنباء الصينية إلى فقدان 27 شخصًا جراء الفيضان.