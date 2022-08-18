 الصين: وفاة 4 أشخاص وفقدان 27 آخرين جراء فيضان جبلي - بوابة الشروق
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الصين: وفاة 4 أشخاص وفقدان 27 آخرين جراء فيضان جبلي

بكين - أ ش أ
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 9:54 ص | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 9:54 ص

أعلنت مديرية إدارة الطوارئ بمقاطعة تشينغهاي في شمال غربي الصين، وفاة أربعة أشخاص بعد أن ضرب فيضان جبلي محافظة داتونغ ذاتية الحكم لقوميتي هوي وتو بالمقاطعة.

وأشارت وكالة الأنباء الصينية إلى فقدان 27 شخصًا جراء الفيضان.


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