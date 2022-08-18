بوريل يبدأ مباحثات أزمة بين كوسوفو وصربيا في بروكسل

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بدأ منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، مباحثات أزمة رفيعة المستوى بين كوسوفو وصربيا في بروكسل، حيث حث الجانبين على إظهار المرونة.

وكتب بوريل، تغريدة اليوم الخميس، قال فيها: "التوترات الأخيرة في شمال كوسوفو تظهر مجددا أنه حان الوقت للمضى للأمام نحو التطبيع الكامل".

ودعا بوريل، رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو البين كورتي أن يتسما بالانفتاح والمرونة للتوصل لأرضية مشتركة.

ووصل المسؤولان من أجل المباحثات، التي تتم بوساطة الاتحاد الأوروبي، بعد لقاء منفصل مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج أمس الأربعاء لمناقشات التوترات الأخيرة.