استشهاد فلسطيني وإصابة عشرات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في نابلس

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استشهد فلسطيني وأصيب عشرات آخرون ليل الأربعاء/الخميس في مواجهات مع قوات من الجيش الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن شابا /18 عاما/ قضي متأثرا بجراحه الخطيرة جراء إصابته بعيار ناري في الصدر خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في محيط ضريح يوسف في نابلس.

بدورها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن طواقمها تعاملت مع 35 إصابة على الأقل بينها ٤ إصابات بالرصاص الحي ووصفت حالة ٣ إصابات بالخطيرة.

وبحسب مصادر محلية فإن قوات من الجيش اقتحمت بأعداد كبيرة شارعي القدس وعمان ومحيط ضريح يوسف شرق نابلس، ومخيمي عسكر وبلاطة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته "تعمل على تأمين الدخول للمصلين اليهود إلى ضريح يوسف في نابلس".

ويعد ضريح يوسف مقصدا لآلاف الإسرائيليين حيث يقيمون الصلوات والشعائر الدينية اليهودية فيه على اعتبار أنه قبر النبي يوسف الابن الحادي عشر للنبي يعقوب لكن الفلسطينيين لا يعترفون بهذه الرواية.