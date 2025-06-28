سيد علي بعد مأساة حادث الطريق الإقليمي: أي حادث يقع على الطرق السريعة جناية

قال الإعلامي سيد علي، إن أي حادث يقع على الطرق السريعة يمثل جناية جراء ما يتسبب فيه من وقوع قتلى.

وأضاف خلال برنامجه «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الدولة أنشات طرقًا لسيارات النقل وكلفت مبالغ كبيرة، لكن السائقين يصرون على مخالفة ذلك ولا يلتزمون بحاراتهم المرورية.

وضرب مثالا بما يحدث في مدينة 6 أكتوبر، قائلًا إن سيارات نقل كبيرة بدون لوحات - أرقام تأتي من الطريق الساحلي ومحملة بالحجارة وتتحرك على الطرق بسرعة جنونية.

وشدد على أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في مشروعات البنية الأساسية لكن هناك سلوكيات مروعة على الطرق بما في ذلك السير عكس الاتجاه.

ونوه بأن معظم سيارات الميكروباص تمارس هي الأخرى ما سماها حالة من البلطجة على الطرق، واصفًا السيارات النقل بالمقطورة بأنها أشبه بالوحش الذي يتحرك على الطريق.

وفيما يخص حادث الطريق الإقليمي، أفاد بأن سائق السيارة النقل كان متعاطيًّا للمخدرات، مستائلًا عما كان مطلوبًا من الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات أن يفعله إزاء ذلك.

ولفت إلى أنه جرت العادة في السابق أن تتم الإطاحة بوزراء نقل في أعقاب بعض الحوادث، متسائلًا عما إذا كان هذا الأمر صحيحًا.

ورفض علي فكرة إقالة وزير النقل في أعقاب الحادث، قائلًا: «هل أكون وزير شغال وبعمل كل ده ويجي سواق عربية نقل ماشي على الطريق أثناء ما هو بيتصلح وبيترفع كفاءته والسواق (متعاطٍ) ويرتكب خطأ فأنا أمشي .. لو كده مش هيعيش لنا وزير نقل، وهذا ليس دفاعًا عن كامل الوزير».



وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد أمس الجمعة، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة ، والسائق ، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.