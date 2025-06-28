إیران: تشكيل فريق عمل قانوني لملاحقة عدوان أمريكا وإسرائيل في المحافل الدولية

أعلن مساعد الرئیس الإيراني للشؤون القانونیة مجيد أنصاري، اليوم السبت، عن تشكيل فريق عمل قانوني خاص لملاحقة عدوان إسرائيل والولايات المتحدة في المحافل الدولية.

وقال أنصاري: "تقرر تشكيل مجموعة عمل متخصصة من الخبراء والقانونيين لدراسة الجوانب القانونية للعدوان العسكري وانتهاك سيادة إيران، والتهديد لوحدة أراضي البلاد، والقتل الجماعي للمواطنين، واغتيال العلماء والمدافعين عن الأمن والقادة رفيعي المستوى"، وفقا لوكالة أنباء مهر الإيرانية.

وأكد مساعد الرئيس الإيراني على ضرورة التوثيق الدقيق لهذا العدوان وجرائم الحرب، وقال: إن فريق العمل هذا ملزم، بالتعاون مع جميع الأجهزة المعنية، للتحقيق في الهجمات على المنشآت النووية السلمية وانتهاكات نظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والأعمال غير القانونية والمخالفة لحقوق الإنسان، ونماذج من جرائم الحرب مثل قتل النساء والأطفال، وتدمير المناطق السكنية، والهجمات على البنية التحتية التعليمية والطبية والإعلامية والخدمات العامة، من خلال إحصاءات ومعلومات دقيقة، وتقييم الأضرار البشرية والمادية والمعنوية في هذا الصدد.