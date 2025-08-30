 الصليب الأحمر الدولي: من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة - بوابة الشروق
السبت 30 أغسطس 2025 3:31 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمبارة الأهلي وبيراميدز ؟


النتـائـج تصويت

الصليب الأحمر الدولي: من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة

وكالات
نشر في: السبت 30 أغسطس 2025 - 2:31 م | آخر تحديث: السبت 30 أغسطس 2025 - 2:31 م

نددت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، اليوم السبت، بخطط إسرائيل لإخلاء مدينة غزة من سكانها تمهيدًا للسيطرة العسكرية عليها.

وقالت سبولياريتش في بيان: "من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة بطريقة آمنة وكريمة في ظل الظروف الحالية"، بحسب وكالة فرانس برس.

ووصفت خطط الإجلاء بأنها "ليست غير قابلة للتنفيذ فحسب بل لا يمكن فهمها".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أن إخلاء مدينة غزة أصبح أمرًا "لا مفر منه".

وقال إن كل عائلة فلسطينية تنتقل إلى جنوب القطاع ستحصل على مساعدات إنسانية وفيرة، وذلك في إطار استعداداته لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في المدينة، وفق زعمه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك