وكالة معا: الجنود الأربعة وجدوا بصحة جيدة

ذكرت وكالة "معاً" الفلسطينية نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية، قولها إنه تم العثور على الجنود الأربعة الذين انقطع الاتصال بهم ووجدوا بصحة جيدة، وذلك عقب اختفائهم خلال القتال بحي الزيتون الليلة الماضية".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية ليلا فقدان أثر 4 جنود يخشى الجيش الإسرائيلي وقوعهم أسرى بيد المقاومة، فيما تبين لاحقا عدم حدوث ذلك بعد إحصاء الجنود والفحص، حيث تم العثور على الجنود الأربعة الذين انقطع الاتصال بهم ووجدوا بصحة جيدة.

وذكرت مواقع إسرائيلية أن المقاومة نفذت عدة هجمات ضد قوات الاحتلال في غزة ووصفت الحدث بأنه صعب وأوقع قتلى وجرحى في صفوف الجنود وأن طائرات مروحية تجلي الجرحى من المكان.