توغل إسرائيلي جديد جنوبي سوريا لـ«تفتيش منازل» في القنيطرة

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، السبت، بتوغل الجيش الإسرائيلي، ليل الجمعة، في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، وتفتيشه عدداً من المنازل قبل تراجعه في وقت لاحق إلى داخل الجولان المحتل، بعد عدة ساعات من توغله.

وأضافت الوكالة أن "قوة تابعة للجيش الإسرائيلي مؤلفة من 30 آلية توغلت في قرية العشة، وقامت بتفتيش دقيق للمنازل، كما قامت بسرقة أموال من بعض المنازل خلال عمليات التفتيش".

واتهمت سوريا، الاثنين، إسرائيل بانتهاك اتفاقية فصل القوات لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن، من خلال إقامة مراكز استخباراتية ونقاط عسكرية داخل "مناطق محرمة".

وكانت وزارة الخارجية السورية، أدانت الأربعاء، استهداف إسرائيل مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري في محيط مدينة الكسوة بريف دمشق، في غارات هي الأوسع والأعنف من نوعها على سوريا منذ مطلع العام الحالي.

وشنّت إسرائيل 15 غارة على مواقع الفرقة المدرعة الأولى سابقاً في الكسوة (طريق درعا). كما شملت الغارات جبل المانع (مقر اللواء 44 سابقاً) بريف دمشق الجنوب الغربي، وأيضاً مواقع عسكرية في قطنا بسفوح جبل الشيخ (مقرات الفرقة 14 للقوات الخاصة سابقاً).

والثلاثاء، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات بالطائرات المسيرة على مدينة الكسوة، وقتل 6 جنود سوريين.

- اتفاق أمني

وكانت مصادر سورية رفيعة المستوى قالت في تصريحات خاصة لـ"إندبندنت عربية"، إن سوريا وإسرائيل ستوقعان اتفاقاً أمنياً برعاية الولايات المتحدة في الـ25 من سبتمبر المقبل.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق سيسبقه بيوم الـ24 من سبتمبر، خطاب لرئيس سوريا أحمد الشرع في نيويورك، ضمن مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب المصادر، فإن تل أبيب ودمشق لن توقعا اتفاق سلام شامل في المستقبل القريب، وسيقتصر الاتفاق على الجانب الأمني لوقف التوترات بين البلدين.

ريف دمشق

وأفادت قناة الإخبارية السورية، بأن هجوماً بطائرات مسيرة إسرائيلية قتل 6 من عناصر الجيش السوري، في استهداف لمدينة الكسوة بريف دمشق ظهر الثلاثاء.

وكان مصدران سوريان مطلعان أفادا بأن وزير الخارجية أسعد الشيباني اجتمع مع وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في باريس، لمناقشة ترتيبات أمنية في جنوب سوريا.

ويجري مسئولون سوريون وإسرائيليون محادثات بوساطة أمريكية في شأن تهدئة الصراع في جنوب سوريا، وأجريت جولة سابقة من هذه المحادثات في باريس في أواخر يوليو، لكنها انتهت من دون التوصل إلى اتفاق نهائي.