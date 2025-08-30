معتز وائل يتوج بذهبية بطولة العالم للخماسي الحديث

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق معتز وائل لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث الميدالية الذهبية في بطولة العالم للكبار المقامة في ليتوانيا بإنجاز تاريخي يتحقق لأول مرة في بطولات العالم للكبار .

وأصبح معتز وائل أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بذهبية الفردي في بطولات العالم للخماسي الحديث في انجاز تاريخي غير مسبوق.

وجاء معتز في المركز الأول بمجموع نقاط 1579 نقطة وجاء الفرنسي ماتياس روشا في المركز الثاني والميدالية الفضية بمجموع نقاط 1562 نقطة ثم التشيكي ماتيج لوكيس في المركز الثالث والميدالية البرونزية بمجموع نقاط 1547 نقطة .

ويترأس بعثة مصر في البطولة أنس عبد السلام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث وياسر حفني المستشار الفني والمدير الرياضي للاتحاد والمديرين الفنيين هشام سليمان وإسلام حامد ومحمد أبو هاشم ومحمود النجار ومدربي الموانع أحمد يحيى وكريم تيمور ومديرين فنيين للسلاح محمد الصباحي ومحمد أشرف ومحمد العسال ومدير فني الرماية كريم وجيه والدكتور يوسف حسن أخصائي العلاج الطبيعي والدكتور محمد خاطر أخصائي المكملات الغذائية.

ويمثل مصر في البطولة اللاعبين معتز وائل ومهند شعبان ومحمد حاتم وعمر عامر ومحمد حسام وأسامة مدحت ومصطفى أبو عامر وسيف سليمان ، واللاعبات فريدة أبو هاشم وملك إسماعيل

وجنه الجندي وجنا عطية و عاليه عنايات وسارة عمرو .