تأجيل محاكمة التيك توكر مروة يسري بتهمة سب وفاء عامر لـ13 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم

أجلت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود حسن، اليوم السبت، النظر في قضية "التيك توكر" مروة يسري، الشهيرة إعلاميًا بـ"ابنة مبارك"، والمتهمة بالسب والقذف ضد الفنانة وفاء عامر، وتعمد الإزعاج، وإنشاء حساب إلكتروني بهدف ارتكاب جريمة، إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية في الإسكندرية قد قررت إحالة المتهمة إلى المحاكمة، بعد ادعائها انتسابها لإحدى العائلات الشهيرة، ونشرها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير ببعض الشخصيات، من بينهم الفنانة وفاء عامر.

وجرى حبس المتهمة، التي سبق أن ادعت أنها ابنة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات الإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات، وسماع شهادة أحد الأشخاص في واقعة تتعلق باتهامات تجارة الأعضاء، بالإضافة إلى اتهامها بـ"سب وقذف" شخصيات عامة، وتعمد الإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء حساب إلكتروني بهدف ارتكاب جريمة".

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمة داخل شقة سكنية في منطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية، بعد أن ادعت أنها ابنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ثمرة زواجه من الفنانة المعتزلة إيمان، إذ كانت تستخدم الشقة في بث "اللايفات" المصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكررت المتهمة ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك" و"يوتيوب"، مدعية أنها الابنة غير المعلنة للرئيس الأسبق من فنانة معتزلة، وأنها تعرضت للظلم بسبب زواج "سري" تم إخفاؤه حفاظًا على المصالح العامة، وفقًا لما ذكرته في مقاطع الفيديو.

كما تقدمت الفنانة وفاء عامر ببلاغ ضد المتهمة، بعد نشرها مقاطع تشهر فيها بها، وتزعم فيها أنها متورطة في الاتجار بالأعضاء البشرية بالتعاون مع سيدة أخرى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهمة وضبطها أثناء تواجدها في الإسكندرية، فيما تم العثور بحوزتها على هاتفين محمولين، حيث كشف الفحص الفني أحدهما عن محفظة مالية تحتوي على مبالغ محولة من الخارج.

فيما تم التحفظ على الهواتف المحمولة، وتحرير المحضر رقم 1064 لسنة 2025 اقتصادية أول المنتزه، ثم أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، التي يترأسها المستشارون: أحمد فوزي، وزياد حمودة، وسكرتير المحكمة مصطفى يسري، ومحمد عبد الحفيظ.