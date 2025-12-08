وفاة نحو 1000 شخص ونزوح مليون ساكن بسبب فيضانات إندونيسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت البيانات التي أصدرتها الوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث، اليوم الاثنين، أن نحو 1000 شخص لقوا حتفهم وجرى إجلاء حوالي مليون شخص من منازلهم بعد أسابيع من الفيضانات والانهيارات الأرضية في إقليم سومطرة بشمال البلاد.

وأضافت الوكالة أن 961 شخصا لقوا حتفهم وهناك 234 مفقودا وأصيب نحو 5 آلاف شخص عبر أقاليم أتشيه وسومطرة الشمالية وسومطرة الغربية حتى يوم الخميس.

وأفادت الوكالة بأن أكثر من 156 ألف منزل لحقت بها أضرار. ولا يزال ما إجماليه 52 مقاطعة ومدينة متضررة بشدة.

وقال سوهاريانتو رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث للرئيس برابو سوبيانتو مساء أمس الأحد، أن 975075 شخصا انتقلوا إلى الملاجئ المؤقتة عبر المناطق الثلاثة.

وأوضحت الوكالة أن آتشيه هو الأقليم الأكثر تضررا بنزوح أكثر من 900 ألف شخص.

وقالت الوكالة إن مياه الفيضانات بدأت تنحسر في عدد من المقاطعات الساحلية، رغم أن مناطق كبيرة في المرتفعات الوسطى ما زالت معزولة.