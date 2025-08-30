تشيلسي يفوز على فولهام بثنائية ويتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتًا

حقق تشيلسي فوزًا مستحقًا على ضيفه فولهام، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وبهذه النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 7 نقاط ليعتلي صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا، بينما تجمد رصيد فولهام عند نقطتين في المركز الـ14.

بدأت المباراة بمحاولة فولهام تسجيل هدف مبكر، حيث افتتح جوش كينج التسجيل في الدقيقة 23 من تسديدة داخل منطقة الجزاء، إلا أن حكم المباراة قرر إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR)، بسبب وجود مخالفة ارتكبها لاعب فولهام قبل تسجيل الهدف.

واصل فولهام الضغط على مرمى تشيلسي خلال الشوط الأول، وكان قريبًا من هز شباك البلوز في أكثر من مناسبة لولا براعة حارس مرمى الفريق.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الأول، نجح جواو بيدرو في تسجيل هدف تشيلسي الأول من رأسية متقنة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 1-0.

وفي الشوط الثاني، أضاف إينزو فيرنانديز الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، ليعزز تقدم فريقه.

حاول فولهام تقليص الفارق والعودة إلى المباراة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل أمام صلابة دفاع تشيلسي وبراعة حارس مرماه، لينتهي اللقاء بفوز البلوز بثنائية نظيفة.