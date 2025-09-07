رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة يلتقي عددا من أصحاب المصانع لمناقشة مطالبهم ومقترحاتهم

التقى المهندس أيمن رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، عددا من أصحاب المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية بمدينة سوهاج الجديدة؛ لمناقشة مطالبهم ومقترحاتهم والتعرف على التحديات التي تواجههم ومقترحاتهم لتطوير المدينة، تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتذليل أي عقبات ودعم الصناعة والإنتاج بالمدن الجديدة.

وفي بداية اللقاء، أكد المهندس أيمن رشاد، أن الدولة تُعطي كل الاهتمام بالمشاريع الصناعية؛ لمساعدتهم على تذليل جميع مشاكلهم وتشغيل المصانع مما يؤدي إلى توفير فرص عمل تسهم فى القضاء على البطالة، وأن الدولة تبذل الجهود لمساعدة المصانع على التصدير مما يؤدي إلى توفير العملة الأجنبية والمساهمة فى زيادة الدخل القومي.

وعقب ذلك، تناول اللقاء مناقشة مطالب ومقترحات وشكاوى أصحاب المصانع، ومنها مشكلة قطع الكهرباء، وتوفير صناديق القمامة أمام المصانع، وتجميل وتنسيق الأرصفة أمام المصانع وزراعة أحواض الزرع بأشجار كثيفة الظل، وسرعة الانتهاء من تشغيل نقطة الدفاع المدني، إذ استجاب رئيس الجهاز لكل ما يخص الجهاز، ووعد بالتنسيق مع باقي الجهات الحكومية.

وخلال اللقاء، تقدم رئيس الجهاز، بالشكر للجميع، مؤكدا أن نجاح المدينة يتم بالتكاتف بين جهاز المدينة والمستثمرين وسكان المدينة.

وبدورهم، قدم أصحاب المصانع، الشكر إلى المهندس أيمن رشاد رئيس الجهاز وجميع العاملين بالجهاز على حسن الاستقبال وحسن التعامل الدائم معهم.