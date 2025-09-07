حلمي طولان: اللعب بدون أجنحة ليس أمرًا سلبيًا

تحدث حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، عن أساب خوضه مواجهة تونس الودية بدون أجنحة هجومية، وذلك بعد الانتقادات التي وجهت لطولان بسبب شكل المنتخب في مواجهة تونس.

وحقق منتخب مصر الثاني فوزه الأول تحت قيادة حلمي طولان بتغلبه على منتخب تونس بهدف دون رد في مباراة ودية استعدادًا لبطولة كأس العرب.

وقال طولان في تصريحات تلفزيونية عن عدم الاعتماد على الأجنحة في تشكيلته: " التزم اللاعبون بالخطة التي تدربنا عليها، خاصة في الشوط الأول، رغم أننا بدأنا التجمع قبل خمسة أيام فقط. ورغم أن الالتزام الفني لم يكن بنسبة 100%، إلا أن الأداء كان جيدًا".

وأضاف: "اللعب بدون أجنحة ليس أمرًا سلبيًا، فهناك العديد من الأساليب التكتيكية التي يمكن الاعتماد عليها. على سبيل المثال، يمكن الدفع بمهاجمين مع منح الأظهرة حرية التقدم للأمام، وقد نجحنا في تسجيل هدف وأهدرنا فرصتين محققتين".

وأشاد طولان بقوة المنتخب التونسي، مشيرًا إلى أنه يضم عدة لاعبين محترفين في فرنسا، إلى جانب عناصر سبق لها تمثيل المنتخب الأول.

وفي ختام حديثه، هنّأ المنتخب المصري الأول على فوزه ضد إثيوبيا، متمنيًا له التوفيق في المواجهة المقبلة أمام بوركينا فاسو من أجل التأهل إلى كأس العالم.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان المصري والتونسي مجددًا في مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل على استاد هيئة قناة السويس، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.