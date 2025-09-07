 ملك تايلاند يصادق على انتخاب أنوتين رئيسا جديدا للوزراء - بوابة الشروق
الأحد 7 سبتمبر 2025
ملك تايلاند يصادق على انتخاب أنوتين رئيسا جديدا للوزراء

بانكوك - د ب أ
نشر في: الأحد 7 سبتمبر 2025 - 11:15 ص | آخر تحديث: الأحد 7 سبتمبر 2025 - 11:15 ص

صادق ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن على انتخاب أنوتين تشارنفيراكول، رئيسا جديدا للوزراء، بعد يومين من فوز السياسي المحافظ في تصويت برلماني لرئاسة حكومة أقلية.

وتلقى أنوتين رسميا المصادقة الملكية في حفل أقيم في بانكوك اليوم الأحد، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

ويعد أنوتين - 58 عاما- هو ثالث رئيس وزراء لتايلاند منذ عام 2023، ومن المتوقع أن يقود حكومة ائتلافية بدعم خارجي من حزب الشعب المؤيد للديمقراطية، أكبر كتلة في البرلمان. ورشح بالفعل تكنوقراط، من بينهم البيروقراطي المخضرم، إكينيتي نيتيثانبراباس لرئاسة وزارة المالية.

ويخلف أنوتين بايتونجتارن شيناواترا، التي تم إقالتها بأمر من المحكمة كرئيسة للوزراء ، بعد إدانتها بانتهاكات أخلاقية بسبب مكالمة هاتفية مسيئة سياسيا مع رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي، هون سين.

وكان أنوتين قد خدم في حكومة بايتونجتارن، لكنه استقال من منصبه وسحب حزبه من حكومتها الائتلافية، بعد أن تسببت أنباء المكالمة الهاتفية المسربة في غضب شعبي.

