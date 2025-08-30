وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتابعان رفع تراكمات تاريخية للمخلفات أسفل محور الفريق العصار

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال الانتهاء من رفع 675 ألف طن تراكمات مخلفات موجودة أسفل تقاطع محور الفريق العصار مع الطريق الدائري على مساحة 10 أفدنة بنطاق محافظة القليوبية، حيث تحملت وزارة التنمية المحلية التكلفة المالية لرفع تلك التراكمات.

وأشادت "عوض"، بالجهود التي أجرتها محافظة القليوبية والهيئة العربية للتصنيع، والوحدة التنفيذية لمنظومة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية للانتهاء من رفع المخلفات التاريخية الموجودة بتلك القطعة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاستمرار في التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لعدم عودة أي تراكمات للمخلفات مرة أخرى بالمنطقة، واستغلال قطعة الأرض في مشروعات خدمية لأبناء المحافظة.

وأوضحت أن الوزارة تتابع تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة في مختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لحل مشكلة القمامة، خاصة التراكمات التاريخية، وتحسين مستوى النظافة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمنظومة، وضمان استدامة تشغيلها فيما يخص عمليات الجمع والنقل للمخلفات، ونظافة الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية والفرعية، بما يعود بالنفع على البيئة والصحة العامة للمواطنين في المحافظات كافة.

من جانبه، أكد محافظ القليوبية، إزالة تراكمات وصلت إلى حوالي 675 ألف طن من المخلفات خلال الفترة الماضية، موضحًا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في جهود المحافظة لتحسين البيئة والقضاء على التلوث.

وأشار إلى أن هذه القطعة من الأرض سيتم استغلالها في إقامة مشروعات خدمية وتنموية تخدم أبناء المحافظة، وذلك ضمن خطة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة واستغلال الأراضي بشكل أمثل.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور إيهاب حسن سكرتير عام القليوبية، والدكتور زغلول عبدالمنعم مستشار وزيرة التنمية المحلية لشئون المجازر، والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلس النواب.