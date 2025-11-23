البابا يدعو خاطفين في نيجيريا لإطلاق سراح 265 تلميذا ومعلما بعد فرار 50 تلميذا

قال مصدر تعليمى نيجيري، اليوم الأحد، إن 50 من بين 303 تلاميذ تم اختطافهم من مدرسة كاثوليكية في ولاية النيجر شمال وسط نيجيريا قد تمكنوا من الفرار من خاطفيهم ، وهم الآن مع عائلاتهم.

وتمكن التلاميذ، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاما، من الفرار بشكل منفصل بين أمس الأول الجمعة وأمس السبت، وفقا لما ذكره القس بولوس داوا يوحنا، رئيس الجمعية المسيحية في نيجيريا بولاية النيجر ومالك المدرسة.

ودعا البابا ليو الرابع عشر إلى الإفراج الفوري عن تلاميذ ومعلمي المدرسة، قائلا في ختام قداس في ساحة القديس بطرس اليوم الأحد إنه يشعر بـ"حزن عميق" بسبب الحادث.

وقال البابا: "أشعر بحزن عميق، خاصة من أجل الفتيات والفتيان الذين تم اختطافهم ومن أجل عائلاتهم المكلومة."

وأضاف: "أوجه نداء صادقا للإفراج الفوري عن الرهائن، وأحث السلطات المختصة على اتخاذ القرارات المناسبة وفي الوقت المناسب لضمان إطلاق سراحهم."

وقال القس يوحنا في بيان أن إجمالي 253 تلميذا و12 مدرسا ما زالوا محتجزين لدى الخاطفين، وأضاف: "تمكنا من التأكد من ذلك عندما قررنا التواصل مع بعض أولياء الأمور وزيارتهم."

ويُذكر أنه تم اختطاف التلاميذ وطلاب المدرسة مع معلميهم على يد مسلحين هاجموا مدرسة سانت ماري، وهي مدرسة كاثوليكية تقع في منطقة بابيري النائية بولاية النيجر، أمس الأول الجمعة.