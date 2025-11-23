الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو يجتمع مع قاض بعد يوم من اعتقاله المبكر

يجتمع الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو مع قاض اليوم الأحد، لمناقشة مدى قانونية سجنه خلال أول يوم كامل له في السجن الوقائي في مقر الشرطة الاتحادية في العاصمة برازيليا.

وأمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس بسجن بولسونارو أمس السبت بسبب خطر هروبه. وتلقى دي مورايس معلومات تفيد باتلاف سوار الكاحل الإلكتروني الخاص بالزعيم اليميني المتطرف الساعة 1208 صباح أمس السبت.

وتم سجن بولسونارو قبل أيام فقط من بدء قضاء عقوبة السجن لمدة 27 عاما. وقضت لجنة تابعة للمحكمة العليا في البرازيل في سبتمبر الماضي بأن بولسونارو حاول القيام بانقلاب والاحتفاظ بالرئاسة بعد هزيمته أمام لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في عام 2022.

ومن المقرر أن تصوت نفس اللجنة غدا الاثنين على أمر الاعتقال الوقائي.

ويعد اجتماع بولسونارو (70 عاما) مع قاض مساعد اليوم الأحد إجراء شكليا ولكنه فرصة أخرى لمحاميه للتأكيد على أنه يجب أن يظل رهن الإقامة الجبرية بسبب تدهور حالته الصحية. وقد رفض دي مورايس هذا الطلب.