أستراليا: الإعصار فينا يتجاوز داروين ويتحرك إلى بحر تيمور

تجاوز الإعصار "فينا" الساحل الشمالي لأستراليا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد دون أن يضرب وسط مدينة داروين، حسبما قالت خدمة الأرصاد.

ولم يتم تسجيل إصابات كما أن الأضرار كانت محدودة.

واشتد الإعصار الاستوائي من عاصفة من الفئة الثالثة إلى عاصفة من الفئة الرابعة على المقياس المكون من خمسة مستويات أثناء تحركه باتجاه الجنوب الغربي إلى بحر تيمور.

وبدأت عمليات التنظيف بعدما تسبب "فينا" في هطول أمطار غزيرة ورياح قوية. وأعلنت وسائل الإعلام المحلية عن انقطار التيارا الكهربائي في الضواحي وحدوث فيضانات وسقوط كابلات الكهرباء في الريف المحيط بالمدينة.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن سقف مستشفى "رويال داروين"، وهو أكبر مستشفى في المنطقة انهار جزئيا. وعلى عكس التقارير الأولية، لم تتأثر غرف العمليات أو وحدات الرعاية المركزة.

وأشادت رئيسة وزراء الإقليم الشمالي لينا فينوتشيارو بالسكان وخدمات الطوارئ، قائلة "هذا الإعصار مر بإقليم متحد ومستعد لما هو قادم ونتيجة لذلك شاهدنا تأثيرا ضعيفا للغاية ولم يتم تسجيل إصابات".