بريطانيا تشارك في محادثات جنيف حول خطة ترامب للسلام في أوكرانيا

قالت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر، إن "حلفاء أوكرانيا عليهم تمهيد الطريق لمفاوضات جادة"، وذلك مع انطلاق المحادثات بين مسئولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين بشأن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت ألكسندر إلى أن حلفاء أوكرانيا بحاجة إلى "إيجاد وسيلة لتأمين وقف إطلاق النار وإتاحة الفرصة لمفاوضات جادة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأعلن الوفد الأوكراني أنه عقد أول اجتماع مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول ونظرائه من فرنسا وألمانيا.

وتجتمع الوفود الأمريكية والأوكرانية والأوروبية في جنيف اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يمثل واشنطن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف ووزير الجيش دان دريسكول ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة على منصة "إكس": "إن الوفود الأوكرانية والأمريكية، وكذلك وفود شركائنا الأوروبيين، على اتصال وثيق، وآمل أن يكون هناك نتيجة. يجب وقف إراقة الدماء، ويجب ضمان عدم اندلاع الحرب مجددا".

وأبدى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وقادة آخرون معارضتهم للخطة الأمريكية الخاصة بأوكرانيا، معربين عن قلقهم من مقترحات تدعو كييف إلى تقليص قواتها المسلحة والتخلي عن أراضٍ وعن مسارها نحو عضوية حلف الناتو.

ووصفوا الخطة التي صاغتها واشنطن سرا مع موسكو بأنها "مجرد أساس" يحتاج إلى مزيد من العمل، وذلك في بيان مشترك صدر أمس السبت عقب محادثات قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا.