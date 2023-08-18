الدنمارك: حصلنا على موافقة أمريكية لإرسال طائرات إف-16 إلى أوكرانيا

قال وزير خارجية الدنمارك، لارس لوكه راسموسن إن بلاده حصلت على موافقة أمريكية لإرسال طائراتها المقاتلة طراز "إف-16" لأوكرانيا، بمجرد تدريب الطيارين.



وطبقا لمقابلة بثتها القناة التلفزيونية الرئيسية "دي.آر" لهيئة الإذاعة الدنماركية، فقد ذكر راسموسن إنه حصل على "رسالة ودية" من وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، تعطي الدنمارك "خيارات معينة للعمل"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.



وامتنع عن الكشف عن الموعد المحتمل لإرسال الدنمارك الطائرات.



وكان المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إيجنات قد قال للتلفزيون الأوكراني، في وقت سابق "من الواضح أننا لن نتمكن من الدفاع عن أوكرانيا بطائرات إف-16 في فصلي الخريف أو الشتاء المقبلين".



وأضاف إيجنات أن أوكرانيا لن تتمكن من استلام مقاتلات إف-16 من الحلفاء في فصلي الخريف أو الشتاء المقبلين، لذلك من الضروري تعزيز الدفاع الجوي الآن.



وأكد إيجنات أنه لا ينبغي توقع وصول مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا في فصلي الخريف أو الشتاء المقبلين.



وقال إيجنات إنه "تم تعليق الكثير من الآمال على أن تصبح هذه الطائرات جزءا من منظومة الدفاع الجوي، وأن تحمينا من هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية."



وتقود هولندا والدنمارك، العضوان في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تحالفا يضم 11 دولة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المقاتلة الغربية.