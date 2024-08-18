محافظ الإسكندرية: يخفف الضغط على محاور الطرق القديمة وتحقيق السيولة المرورية

تفقد وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان "الطريق الدائري لمحافظة الإسكندرية"، والذي ينفذه الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

وأوضح وزير الإسكان، أن المحور الجديد يهدف إلى نقل حركة المركبات بجميع أنواعها من وإلى مطار برج العرب الدولي، والساحل الشمالي، ومناطق التنمية (صناعية - لوجيستية - زراعية)، بمدينة برج العرب ومحيطها، إلى الطريق الصحراوي مباشرة، ومنه إلى شبكة الطرق الإقليمية بمختلف مناطق الجمهورية.

وتابع: كما يربط طريق الإسكندرية الصحراوي بمطار برج العرب والطريق الدولي الساحلي؛ لاستيعاب الكثافة في الحركة المرورية المتبادلة، واستيعاب الحركة المرورية المتجهة من وإلى الساحل الشمالي دون الدخول لمدينة الإسكندرية، مما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية بالمدينة.

وأكد محافظ الإسكندرية، أهمية مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان "الطريق الدائري لمحافظة الإسكندرية"، في تخفيف الضغط على محاور الطرق القديمة، وتحقيق السيولة المرورية، مشدداً على ضرورة تذليل جميع العقبات التي تحول دون سرعة تنفيذ المشروع خلال المدة الزمنية المحددة له.

ووجه الفريق أحمد خالد بوضع لافتات تعريفية توضح للمواطنين حجم العمل المبذول لتنفيذ هذا المشروع، وقدر التحديات والصعوبات التى يتغلب عليها، وما سيحققه هذا المشروع من فائدة كبيرة لسكان المحافظة.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، ومرافقوهم، بمسار الطريق الدائري لمحافظة الإسكندرية، واستمعوا لشرح تفصيلي من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والذي أوضح أن المشروع يتكون من طريق مزدوج بطول حوالي 20 كم، وعرض 6 حارات مرورية بكل اتجاه، وجزيرة وسطى، وطبانات، ويبدأ من علامة الكم 40 طريق الإسكندرية / القاهرة الصحراوي، مروراً بمطار برج العرب الدولي، ثم مدينة برج العرب الصناعية، فالطريق الدولي الساحلي.

وذكر أن المشروع يضم: (3 كباري علوية - 24 كوبري سطحي - كوبري علوي أعلى مزلقان السكة الحديد إسكندرية / مطروح).