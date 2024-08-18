البحيرة: انطلاق قافلة قصور الثقافة في قرية ديروط بالمحمودية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، أولى فعاليات القافلة الثقافية بقرية ديروط التابعة لمركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة.

وشهدت الفعاليات التي عقدت بمدرسة ديروط الابتدائية تنفيذ عدد من الورش الفنية، شارك فيها طلبة المدرسة منها، ورشة رسم على الوجه، بجانب ورشة تلوين على الورق، وورشة ريزن، بالإضافة إلى ورشة تدوير خامات من الفوم جليتر، وعمل ماسكات وتيجان للأطفال، بجانب ورشة أوريجامي، ورشة خرز.

كما عقدت محاضرة بعنوان "دور الرجل والمرأة في تربية الأبناء من أجل مستقبل أفضل للمجتمع" للشيخ إبراهيم حمادي وكيل إدارة أوقاف المحمودية، وعبدالوهاب خلاف مدير العلاقات العامة بمجلس مدينة المحمودية، وتناولا بها دور الوالدين في إعداد وتربية الأبناء وغرس القيم الإيجابية في نفوسهم من أجل تنمية شخصياتهم، وأثر ذلك في تنمية المجتمع بشكل عام.

كما أقيمت فقرة اكتشاف مواهب، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة البحيرة للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أسامة علام، قدمت خلاله مجموعة كبيرة من الابتهالات والتواشيح الدينية وسط تفاعل وإعجاب عدد من الجمهور .

يذكر أن القافلة ينفذها إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة، برئاسة محمد البسيوني، بالتعاون مع مركز ومدينة المحمودية، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وتحفل برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال فترة الإجازة الصيفية بأنشطة مكثفة ومتنوعة تشهدها جميع المحافظات، من بينها عروضها التي تقدمها بمهرجان العلمين في نسخته الثانية، ومهرجان أهالينا، وليالي صيف بلدنا بالمحافظات الساحلية، وأنشطة وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات، ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية، وأنشطة المكتبات وذوي الهمم واللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين، وجولات أتوبيس الفن الجميل، وورش السينما، بخلاف المسابقات التي طرحتها الهيئة للأطفال والشباب وأهمها مسابقتي مصر تقرأ، ومصر ترسم، ضمن مبادرة وزارة الثقافة "مصر تبدع"، وغيرها من الفعاليات التي تأتي في إطار الدور التثقيفي والتوعوي للهيئة.