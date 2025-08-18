وزير الخارجية: ندافع عن حدودنا بما يتماشى مع اتفاقية السلام مع إسرائيل ويتوافق مع القانون الدولي

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تدافع عن حدودها بما يتماشى مع اتفاقية السلام مع إسرائيل ويتوافق مع القانون الدولي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، من أمام معبر رفح، صباح الاثنين، أن مصر تفعل كل ما بوسعها، مع التعليمات الواضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير كل المساعدات والدعم اللازم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونوه أن «آلاف شاحنات المساعدات تصطف أمام معبر رفح»، مؤكدًا استعداد مصر لتوفير كل ما يحتاجه الفلسطينيون في غزة، لكن المسئولية تقع على إسرائيل - كقوة محتلة - لفتح 5 معابر تربطها بالقطاع.

ودعا إلى «ممارسة الضغوط القصوى لفتح المعابر الإسرائيلية مع غزة، وضمان العبور الكامل لكل المساعدات دون عراقيل».

وعن نشر قوات دولية في غزة، أكد أن «مصر مستعدة للمساهمة في أي نوع من الجهود الدولية يمكنه أن يعزز من إقامة دولة فلسطينية مستقلة».

وأكمل: «نحن جاهزون ومستعدون للمساعدة والمساهمة في أي قوات عالمية أو دولية يتم نشرها في قطاع غزة في محيط معين، ولكن لابد من إصدار قرار وتكليف واضح من مجلس الأمن بأفق سياسي، لتسهيل عمل تلك القوات».