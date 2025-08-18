السعودية تدعو للاستفادة من مبادرة تمديد تأشيرة الزيارة لغرض المغادرة النهائية

دعت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الاثنين، للاستفادة من مبادرة تمديد تأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية خلال المدة المحددة وذلك بعد سداد الرسوم والغرامات المقررة نظاما.

وأوضحت الجوازات السعودية، عبر منصة "إكس"، اليوم الاثنين، أن "مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية تستمر 30 يوما، وهي المدة المحددة للمبادرة اعتبارا من 26 يوليو الماضي.

ويمكن الاستفادة من مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية، والتي تستمر لمدة 30 يوما، عبر تسجيل الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، واختيار الجوازات، ثم اختيار تواصل، وبعدها اختيار طلب جديد، ثم اختيار تمديد تأشيرة الزيارة المنتهية لغرض المغادرة ثم تقديم الطلب.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في شهر أبريل الماضي تطبيق غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، والترحيل بحق الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له.

وشددت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة في السعودية.