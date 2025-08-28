الداخلية تمد مبادرة كلنا واحد شهرا لتوفير مستلزمات المدارس والسلع الغذائية بتخفيضات حتى 40%

أعلنت وزارة الداخلية مد المرحلة السابعة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) لمدة شهر بدءاً من الأول من سبتمبر 2025، بمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد، لتوفير المستلزمات المدرسية، مع استمرار طرح السلع الغذائية بجودة عالية وتخفيضات تصل إلى 40%.

وأكدت الوزارة أن المبادرة يتم تنفيذها بالتنسيق مع مختلف قطاعاتها ومديريات الأمن بالجمهورية، حيث جرى التوسع في عدد المنافذ المشاركة لتصل إلى 2931 منفذاً، تشمل 55 سلسلة تجارية، 117 مكتبة، 113 شادراً رئيسياً وفرعياً، و114 قافلة متحركة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل الوزارة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية عبر 1150 منفذاً ثابتاً ومتحركاً بالميادين والشوارع الرئيسية، إضافة إلى قوافل سيارات "أمان" التابعة لها، والموضحة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ويأتي ذلك استمراراً لجهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن المواطنين، وانطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية في تقديم الرعاية الإنسانية والاجتماعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم منظومة الحماية الاجتماعية تحت رعاية رئيس الجمهورية.