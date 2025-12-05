إلغاء 1000 رحلة يشلّ حركة الطيران الهندي وسط أزمة في شركة إندي جو

شهدت المطارات الهندية، اليوم الجمعة، حالة من الفوضى، بعدما ألغت شركة "إندي جو"، أكبر شركة طيران في البلاد، مئات الرحلات الداخلية لليوم الثالث على التوالي، ما ترك آلاف المسافرين عالقين في المطارات.

وتواجه الشركة، التي تستحوذ على أكثر من 60% من سوق الطيران المحلي، أزمة متصاعدة بعدما فرضت قواعد جديدة لتنظيم جداول عمل الطيارين، تضمنت تقييد الرحلات الليلية وتقليص ساعات العمل، الأمر الذي تسبب في نقص حاد في أعداد الطيارين المتاحين للخدمة.

وقدمت الشركة اعتذارها للمسافرين عبر منصة "إكس"، معترفة بوجود "أزمة تشغيلية خطيرة"، مؤكدة أن فرق التشغيل تعمل بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني والمديرية العامة للطيران المدني لإعادة انتظام حركة الرحلات في أسرع وقت ممكن.

وأكدت "إندي جو" أنها ألغت 1000 رحلة اليوم، أي ما يعادل نحو نصف إجمالي رحلاتها اليومية التي تربط مختلف المدن الهندية.