الرئيس البرازيلي يواجه تحديا قانونيا بسبب كرنفال قبيل الانتخابات

يواجه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تحديا قانونيا في بداية الحملة الانتخابية بسبب موكب كرنفال مكرس له.

وأفادت وسائل إعلام برازيلية يوم الاثنين بأن المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل قبلت شكوى ضد لولا. ويتهم حزب نوفو المعارض الليبرالي الرئيس بالترويج لنفسه بصورة غير قانونية من خلال الموكب الممول من المال العام ضمن كرنفال ريو دي جانيرو الذي يحظى بشهرة عالمية.

ويسعى لولا /80 عاما/ إلى الفوز بولاية رئاسية رابعة في أكتوبر مرشحا عن حزب العمال اليساري .

وخلال موكب فبراير/شباط، استعرضت مدرسة السامبا "أكاديميكس دي نيتيروي" مسيرة صعود لولا من عامل في مجال المعادن إلى رئيس لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية. وتم حمل تمثال ضخم للولا، وهو يرفع قبضته، عبر "سامبودرومو" ريو، وهو المكان الذي تعرض فيه رقصات السامبا بالمدينة.

ووفقا لتقارير إعلامية، قال إدواردو ريبيرو، زعيم حزب نوفو، إن الموكب لم يكن مجرد مصادفة أو عرضا عفويا للتأييد السياسي، بل تضمن تمويلا عاما يملايين الريالات لمدرسة سامبا كان موضوع عرضها مكرسا للولا.

كما كتب ريبيرو على منصة إكس أن: "جنون العظمة لدى سياسي يعتقد أنه أكبر من البرازيل وينظم موكبا يليق بديكتاتور شيوعي" قد يجعل لولا غير مؤهل للترشح للانتخابات.