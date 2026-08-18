أعلنت وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، القبض على القيادي العسكري البارز في تنظيم "داعش" حمزة عبدالله محمد الملقب بـ"أبي جهاد المهاجر"، خلال عملية أمنية في محافظة حلب شمالي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان أن عملية أمنية "محكمة"، نُفذت في ريف مدينة منبج، عبر قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع شركاء دوليين دون تسميتهم، أسفرت عن القبض على القيادي بداعش.

وأوضحت الوزارة أن المقبوض عليه شغل منصب "القائد العسكري العام لولاية الشام في تنظيم داعش الإرهابي".

وأضافت: "كما سبق له أن شغل منصب نائب القائد العسكري العام السابق للتنظيم، الملقب بالحارثي، وقبل ذلك تولّى مسئولية ولاية إدلب التابعة للتنظيم مستخدما اللقب ذاته".

وأشارت إلى أن هذه العملية تأتي "في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لملاحقة خلايا وقيادات تنظيم داعش الإرهابي وتفكيك شبكاته، ومنع محاولاته الرامية إلى إعادة تنظيم صفوفه وتهديد أمن المواطنين والاستقرار في البلاد".

وفي نوفمبر 2025، انضمت دمشق إلى التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014، ونفذ عمليات ضد التنظيم في سوريا والعراق.