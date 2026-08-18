الأمطار تدعم جهود إطفاء حريق ضخم بمحمية هاي فينس البلجيكية

واصل رجال الإطفاء، اليوم الثلاثاء، معركتهم ضد أحد أكبر حرائق الغابات في تاريخ بلجيكا، والذي اندلع في محمية "هاي فينس" الطبيعية، وسط دعم لوجستي من فرق إنقاذ ألمانية قدمت من بلدة مونشاو الحدودية المجاورة.

وساعدت زخات خفيفة من المطر جهود إطفاء النيران، وسط توقعات بهطول أمطار أكثر غزارة خلال ساعات النهار، حسبما أفاد فرانز-كارل بودن، نائب عمدة مونشاو.

وقال بودن إن الرياح الغربية أو الجنوبية الغربية القوية، التي كانت تثير القلق من دفع النيران نحو الحدود الألمانية، لم تهبّ حتى الآن.

ومن المتوقع تكثيف عمليات الإطفاء مع حلول النهار، مما يسمح للمروحيات باستئناف عملياتها الإطفائية .

ومن جانبه، أوضح وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتن، أن الأحوال الجوية المُواتية ساهمت بشكل كبير في إبطاء انتشار الحريق أمس الاثنين، لكنه حذّر من أن الوضع لا يزال متقلباً ولا يمكن الجزم بمساره.

ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا" عن الوزير القول، إنه حتى بعد السيطرة على النيران، سيكون من الضروري غمر المنطقة بالكامل بالمياه لتفادي تجدد اشتعالها، مرجحاً أن تستغرق عمليات التمشيط والتبريد أسابيع عدة.

ووفقا لخدمة الإطفاء في مونشاو، كانت جبهة النيران على بُعد حوالي 2.3 كيلومتر فقط من الحدود الألمانية مساء الاثنين، في حين تم نشر نحو 240 من رجال الإطفاء وفنيي الطوارئ والشرطة الألمان، للعمل على مدار نوبات متتالية.

وقال المتحدث باسم إدارة إطفاء مونشاو، توبياس شيل، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "لا بد من استمرار العمل هنا طوال الليل لضمان إبقاء المناطق خالية من أي خطر".