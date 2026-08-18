مصادر أمنية: مقتل أكثر من 9 إرهابيين في عمليات متفرقة في جنوب غرب باكستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت مصادر أمنية اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمنية قتلت أكثر من 9 إرهابيين في عمليات منفصلة تعتمد على معلومات استخباراتية في مناطق بإقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن المصادر قالت إن العمليات جرت في مناطق زيارات وهاراني وسوراب ضمن عملية رد الفتنة 3.

وأوضحت المصادر أن أكبر عملية تمت في المنطقة الجبلية بين زيارات وهاراني بعد تلقى معلومة سرية.

وأضافوا أنه تم تطويق مخبأ الارهابيين، مما أسفر عن مقتل ثمانية إرهابيين وتدمير المخبأ.

وفي عملية أخرى في قرية هاجيكا بمنطقة سوراب، قتلت القوات الأمنية إرهابيا.

وقالت المصادر الأمنية إن العمليات ستتواصل بدون توقف لحين استكمال عملية القضاء على الارهاب وإقامة سلام دائم.