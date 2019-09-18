كوريا الجنوبية: تسجيل ثاني حالة إصابة بحمى الخنازير الإفريقية

أكدت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، تسجيل ثاني حالة إصابة بحمى الخنازير الإفريقية بالقرب من حدودها مع الشطر الشمالي، وهو ما أثار مخاوف من أن تفشي المرض يمكن أن يتسبب في نفوق قطعان الخنازير الضخمة بالبلاد.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن وزارة الزراعة "أنه تم تأكيد الحالة الجديدة في مزرعة خنازير في يونشون بعد يوم واحد من الإبلاغ عن حالة يشتبه في إصابتها بحمى الخنازير الإفريقية".

وجاءت أول حالة مؤكدة في كوريا الجنوبية بعد حوالي 4 أشهر من إبلاغ الشطر الشمالي المنظمة العالمية لصحة الحيوان عن أول حالة مؤكدة للمرض في أواخر مايو في مزرعة بالقرب من حدودها مع الصين.

ومن جانبها، نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن مسئول بارز بوزارة الزراعة قوله "إن السلطات تعتزم إعدام نحو 5 آلاف خنزير في مزرعة ببلدة (يونشيون) شمال غرب العاصمة سول بعد ثبوت وجود المرض شديد العدوى بخنزير ميت".

وأضاف المسئول -الذي رفض الإفصاح عن هويته- أن السلطات عززت أيضا الجهود المبذولة لتطهير المزارع والمركبات وتقييد حركة المزارعين والحيوانات والزوار لاحتواء المرض.

كان المسئولون قد أعدموا بالفعل ما يقرب من 4 آلاف خنزير وشددوا من إجراءات الحجر الصحي أمس الثلاثاء بعد تأكيد أول حالة إصابة بالمرض في مدينة "باجو".

ويوجد حوالي 6.300 مزرعة في كوريا الجنوبية تضم أكثر من 11 مليون خنزير.

يشار إلى أن حمى الخنازير الإفريقية تسببت في نفوق قطعان عديدة من الخنازير في الصين ودول آسيوية أخرى قبل الوصول إلى كوريا، وهي غير ضارة للأشخاص ولكنه مرض معدي للغاية ومميت للخنازير ولا يوجد له أي علاج معروف حتى الآن.