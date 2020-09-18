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علق محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، على تقديم ناديه بشكوى ضد الحكم جهاد جريشة في اتحاد الكرة، من أجل منعه من إدارة أي مباراة للفريق.

وقال الخولي، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "TEN": "تقدمنا بشكوى رسمية ضد جهاد جريشة لمنعه من إدارة مباريات المصري".

وتابع: "المصري يستحق ركلة جزاء أمام طلائع الجيش لم يختلف عليها كل خبراء التحكيم، ونرفض إدارة جريشة لمباريات المصري المقبلة".

وواصل: "تقنية الفار ناجحة في كل دول العالم، ولا توجد أي مشاكل في تطبيقها سوى في مصر".

اختتم: "نحاول الاتصال بأعضاء اللجنة الخماسية لمعرفة سر التعنت ضد النادي، لكن للأسف لا يرد علينا أحد".