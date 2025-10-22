مجمع الشفاء بغزة يعلن بدء إنشاءات جديدة ويوضح مصير رفات الشهداء

أعلن مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، بدء تنفيذ أعمال توسعة وإنشاءات جديدة داخل حرم المجمع.

وقال المجمع، في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تأتي تعويضًا عن الأقسام والمباني التي تضررت خلال العدوان الأخير.

وأضاف: «ننوه إلى ذوي الشهداء الذين وُوريت أجساد أبنائهم داخل حرم المجمع، بأنه سيتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة نقل الرفات إلى المقبرة المعتمدة خلال الأيام القريبة القادمة، مع مراعاة كل الإجراءات الشرعية والإنسانية اللازمة».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، بدء مراسم دفن جثامين 54 شهيدًا كانت تحتجزها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال في كلمة خلال المراسم، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال أعاد جثامين الشهداء وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا ظهور آثار تعذيب على الجثامين.

وأشار إلى أن الفحوص الرسمية التي تم إجراؤها للجثامين أكدت ارتكاب الاحتلال انتهاكات بشعة في حق الشهداء، بما في ذلك عمليات إعدام شنقا أو إطلاق النار من قرب.



