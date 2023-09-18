بعد أن تعرض الكوميديان البريطاني راسل براند لاتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، تقدمت المزيد من النساء بادعاءات حول كيفية معاملته لهن، خاصة به فتح تحقيق في ذلك.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن صحيفتا التايمز وصنداي تايمز، أن العديد من النساء تقدمن بادعاءات غير معلنة حول سلوك براند، خلال أوائل العقد الأول من القرن الـ21 في أعقاب تحقيقهن المشترك مع القناة الرابعة في بريطانيا، والذي نُشر يوم السبت.

وقالت إحدى الصحيفتان، إن الادعاءات لم يتم التحقيق فيها، ولكن سيتم الآن للتحقق منها بدقة، في أعقاب اتهامات من 4 نساء لبراند، بما في ذلك واحدة تدعي أنها تعرضت لاعتداء جنسي على يده خلال علاقة معه لمدة 3 أشهر، عندما كانت في الـ16 من عمرها، وكانت لم تزل طالبة في المدرسة.

ويزعم أن براند، صاحب الـ48 عامًا، استخدم خدمة السيارات التي توفرها شركته لاصطحاب الفتاة من المدرسة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه كل من بي بي سي، والقناة الرابعة، تحقيقات داخلية في اتهامات منفصلة لبراند بالسلوك السيئ س تجاه الموظفين وأفراد الجمهور خلال فترة عمله، حيث كان يعمل سابقا لدى هيئة الإذاعة البريطانية والقناة الرابعة.

وسارع رؤساء بي بي سي إلى التحقيق مع براند الليلة الماضية بعد اتهام الممثل الكوميدي بالاغتصاب، وسارعت بإزالة جميع البرامج المرتبطة به من موقعها على الإنترنت.

ويعود تاريخ هذه الادعاءات المدمرة، التي تم تقديمها خلال تحقيق مشترك بين صحيفة صنداي تايمز والقناة الرابعة، إلى الوقت الذي كان فيه براند مقدمًا لراديو بي بي سي 2 والقناة الرابعة وقام ببطولة أفلام هوليوود.

لكن الممثل المستقل والكوميدي الارتجال نفى بشدة ارتكاب أي مخالفات، وألقى باللوم على وسائل الإعلام الرئيسة في بريطانيا منهما بسلسلة من الهجمات.

* نساء يعلن هويتهن ويتهمن براند بالاغتصاب

واتسعت دائرة الاتهامات ضد براند بعد الليلة الماضية، حيث زعمن 4 نساء تعرضهن للاعتداء على يده، إحداهن أخبرت صحيفة "ذي ميل اون صن داي" في وقت سابق عن سلوكه "المسيطر والمتلاعب".

كما زعمت إحدى النساء، أن براند اغتصبها في منزله في لوس أنجلوس عندما كانت في الثلاثينيات من عمرها، فيما روت أخرى كيف استهدفها براند عندما كان عمرها 16 عامًا ولا تزال في المدرسة، وكان هو في عمره الـ30 عامًا.

وقالت شرطة العاصمة، إنها "على علم" بتقارير وسائل الإعلام حول "سلسلة من مزاعم الاعتداء الجنسي"، وحثت أي ضحايا مزعومين على التقدم للإبلاغ عن أي اتهامات.