نائب الرئيس الصيني يلتقي بلينكن على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

ذكرت تقارير إخبارية صينية، أن نائب الرئيس الصيني هان تشينج، سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، أن تأكيد وزارة الخارجية الأمريكية لاجتماع الرجلين يأتي بعد لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بوزير الخارجية الصيني وانج يي، وبحثهما عدد من القضايا الخلافية، بما في ذلك الحرب الأوكرانية وبحر الصين الجنوبي، في جولات من المباحثات الثنائية في مالطا مطلع الأسبوع، حيث عززت واشنطن وبكين مفاوضاتهما رفيعة المستوى وسط توترات بين البلدين.



كانت الخارجية الصينية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن هان سيحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع بدلا من وانج الموجود في روسيا هذا الأسبوع لإجراء مباحثات استراتيجية.



ووفقا للصحيفة، أثار قرار الصين إرسال هان، الذي يعد دوره رمزيا وشكليا إلى حد كبير، تكهنات، نظرا لأن وانج أو الرئيس شي جين بينج دائما ما يمثلان الصين في ذلك الاجتماع السنوي بنيويورك.



كما أنه ألقى بمزيد من الشكوك حيال مستقبل اجتماع شي والرئيس الأمريكي جو بايدن، وحضور شي قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في سان فرانسيسكو في نوفمبر.